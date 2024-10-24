Кроссовер Jetour X50 начали привозить к российским дилерам

В дилерские шоу-румы России начали поступать первые партии кроссоверов Jetour X50. Покупателям предлагают два двигателя на выбор. Изначально «паркетник» оснащается 1,5-литровым силовым агрегатом, выдающим 113 л.с. Он сочетается с 5-ступенчатой «механикой». Старшая версия X50 «вооружена» 147-сильным турбомотором, работающим в паре с 6-диапазонным «роботом». Цены начинаются от отметки 1,99 млн рублей.

Оказывается, новинку уже можно приобрести в Москве

Китайский переднеприводный «паркетник» Jetour X50 доступен как минимум в нескольких столичных автосалонах, сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителей одной дилерской сети марки в Москве.

Напомним, в базовой комплектации у «поднебесной» новинки сразу есть комплект электронных ассистентов: ABS, ESC, системы помощи при старте на подъеме и предотвращения опрокидывания. В список оснащения включены фронтальные «эйрбеги», задние парктроники, камера заднего вида и круиз-контроль.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно писал о ценах и комплектациях бюджетного по нынешним временам Jetour X50. Он представлен в трех версиях — Comfort, Elite и Luxury.