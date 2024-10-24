Кроссовер Jetour X50 начали привозить к российским дилерам

Китайский переднеприводный «паркетник» Jetour X50 доступен как минимум в нескольких столичных автосалонах, сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителей одной дилерской сети марки в Москве.
Напомним, в базовой комплектации у «поднебесной» новинки сразу есть комплект электронных ассистентов: ABS, ESC, системы помощи при старте на подъеме и предотвращения опрокидывания. В список оснащения включены фронтальные «эйрбеги», задние парктроники, камера заднего вида и круиз-контроль.
Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно писал о ценах и комплектациях бюджетного по нынешним временам Jetour X50. Он представлен в трех версиях — Comfort, Elite и Luxury.