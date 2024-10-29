Сhery показала салон обновленного кроссовера Tiggo 4 для России

Согласно заявлению представителей марки Chery, комфорт салона можно считать «непревзойденным». По замыслу «поднебесного» бренда, интерьер «паркетника» Tiggo 4, лишившегося в ходе рейстайлинга приставки Pro, должен гарантировать комфорт в любых поездках. Это касается и деловых путешествий, и семейных прогулок.

Сиденья Chery Tiggo 4 обновились, они снабжены встроенными подголовниками. Доступна электрорегулировка в шести направлениях, поясничная поддержка обеспечивается с четырех сторон. В итоге водитель и пассажиры должны меньше уставать, особенно в длительных поездках, кресла обогреваются и спереди, и сзади. Кроме того, в машине есть климат-контроль и задние вентиляционные отверстия, позволяющие создавать дополнительный поток воздуха.

Навигационная и дорожная информация отображается на 10,25-дюймовом сдвоенном дисплее в салоне. Команды мультимедийной системе можно отдавать голосом, гаджеты подключаются без проводов, таким же способом осуществляется их зарядка.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее сообщал о технических характеристиках посвежевшего Chery Tiggo 4 и других деталях обновления «паркетника».