Сhery показала салон обновленного кроссовера Tiggo 4 для России

Сиденья Chery Tiggo 4 обновились, они снабжены встроенными подголовниками. Доступна электрорегулировка в шести направлениях, поясничная поддержка обеспечивается с четырех сторон. В итоге водитель и пассажиры должны меньше уставать, особенно в длительных поездках, кресла обогреваются и спереди, и сзади. Кроме того, в машине есть климат-контроль и задние вентиляционные отверстия, позволяющие создавать дополнительный поток воздуха.
Навигационная и дорожная информация отображается на 10,25-дюймовом сдвоенном дисплее в салоне. Команды мультимедийной системе можно отдавать голосом, гаджеты подключаются без проводов, таким же способом осуществляется их зарядка.
Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее сообщал о технических характеристиках посвежевшего Chery Tiggo 4 и других деталях обновления «паркетника».