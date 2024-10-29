Названы регионы России, где покупают самые мощные машины

В нашей стране больше всего мощных авто находят своих покупателей в Москве, Подмосковье, Ставропольском и Краснодарском краях. «Поднебесный» внедорожник Tank 500 оказался наиболее востребованным в этом ключе среди новых легковушек, а в рейтинге автомобилей с пробегом лидерство досталось BMW X5.

Об этом сообщает «Авто.ру Бизнес», изучивший рынок машин с силовыми установками, выдающими 250 л.с. и больше. В обозначенном сегменте на столицу и Подмосковье в итоге пришлось 10% от общего числа дилерских предложений. Доля Ставрополья и Краснодарского края составила 8%, Красноярского края и Тюменской области — по 7%, Петербурга — 4%.

Проще всего новые легковушки с двигателями, развивающими от 250 л.с., найти у дилеров Москвы и Ставропольского края — по 9% от всех предложений. Автосалоны Новосибирской области больше других предлагают приобрести мощные машины с пробегом — 16% предложений.

Наиболее востребованным автомобилем в сегменте новых легковушек, как и в прошлом году, остается Tank 500. За ним следом идет BMW X5 и Toyota Land Cruiser 300. На вторичке BMW X5 — первый, на второй и третьей позиции — Mercedes-Benz S-класса и BMW X6 соответственно.

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