Geely официально представила в России обновленный Okavango

В ходе обновления Geely Okavango получил дополнительное оснащение, пакет систем безопасности расширился. Появилась опция обогрева всей поверхности ветрового стекла. И с учетом всех новшеств кроссовер предлагают покупателем по цене от 3,5 млн рублей.

Семиместный Geely Okavango в наиболее дорогом варианте исполнения Flagship получил комплекс систем, контролирующих полосу движения. Электроника и предупреждает о смене курса, и может вернуть машину на прежнюю траекторию в случае неожиданного отклонения от нее или при угрозе столкновения на встречке. Кроме того, кроссовер оборудовали системой автоматического экстренного торможения. Специальный радар и камера помогут распознавать на дороге различные объекты — например, другие машины и пешеходов.

В списке инноваций появилась «умная» система управления дальним светом. В зависимости от приближения к встречному авто, скорости и условий освещения головная оптика Geely Okavango будет переключаться с дальнего света на ближний и обратно. Производитель добавил кроссоверу и адаптивный круиз, способный при необходимости полностью остановить «китайца», но сделать это мягко.

Под капотом у «Окаванго» установлен 200-сильный двухлитровый мотор, работающий в паре с 7-диапазонной преселективной трансмиссией. Расход топлива в смешанном цикле составляет 7,7 л на 100 км.

Портал «АвтоВзгляд» совсем недавно протестировал Geely Okavango, рассказав обо всех плюсах и минусах кроссовера. Мы и раньше писали об этой модели, но в этот раз решили взглянуть на «китайца» под другим углом.