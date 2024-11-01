В России скоро подорожает четырехдверный Solaris HS

Бывший Hyundai Solaris, который в России превратился в Solaris HS, в ближайшем будущем прибавит в цене от 10 до 163 тыс. рублей. В каждом конкретном случае все зависит от комплектации. Меньше всего придется переплачивать за автомобиль в базовом исполнении Active Plus, оборудованный 100-сильным двигателей объемом 1,4 л. За него попросят как минимум 2 020 000 рублей.

Информация о грядущем повышении цен появилась на официальном сайте бренда Solaris. Наиболее демократичная по цене версия с автоматической трансмиссией подрастет в цене до 2 031 000 рублей. А если захочется купить Solaris HS с более интересным 123-сильным 1,6-литровым мотором, придется выложить уже 2 040 000 «целковых».

Потомок сбежавшего «корейца» предлагают нашим автолюбителям в трех вариантах исполнения. Стоимость топовой версии, оснащенной по максимуму, теперь составит теперь 2 365 000 рублей. Но если набрать опций под завязку, это уже другие деньги — 2 565 000 рублей. Цены специальной версии Sportline будут укладываться в диапазон 2 195 000-2 470 000 рублей.

Напомним, в октябре в России подорожали автомобили 12 брендов. Еще три марки ухитрились снизить цены.