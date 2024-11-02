Российские продажи новых легковых автомобилей выросли на 51%

За второй месяц этой осени в нашей стране было продано 168,5 тыс. новых легковых машин. Это на 51% больше по сравнению с октябрем 2023-го. А если сопоставлять результаты с сентябрем 2024-го, то реализация выросла на 15%.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Минпромторг. Уточняется, что с начала текущего года жители нашей страны приобрели 1,4 млн новых легковушек. Такой результат на 58% превышает показатели за 10 месяцев 2023 года.

Общие продажи легковых автомобилей, LCV, грузовиков и автобусов составили 1,5 млн единиц. То есть выросли на 48% с января по октябрь 2024-го по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Продажи в сегменте LCV с января по октябрь 2024-го поднялись на 38%, покупатели приобрели 111,8 тыс. машин, относящихся к легкому комтрансу. В октябре раскупили 16,2 тыс., что на 54% больше результатов октября 2023-го и на 41% показателей сентября 2024-го.

Реализация новой автотехники в России за второй осенний месяц в годовом выражении увеличилась на 47%. То есть речь идет о 199,5 тыс. По сравнению с прошлым месяцем прибавка составила 18%.

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