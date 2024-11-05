Характеристики Jaecoo J5 для России официально рассекречены

В «базе» Jaecoo J5 будет переднеприводным, он оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем, работающим в паре с бесступенчатой трансмиссией. Отдача силового агрегата пока не названа, но, вероятнее всего, речь идет о 147-сильном ДВС, которым в нашей стране оснащается большинство автомобилей материнского для Jaecoo концерна Chery.

Более мощная версия Jaecoo J5 уже полноприводная, получила под капот 1,6-литровый турбомотор. Он сочетается с 7-ступенчатым «роботом», оборудованным двумя «мокрыми» сцеплениями. Похоже, что у такого «Джейку» будет 150 л.с. В минимальных требованиях к бензину значится топливо марки АИ-92, указан и расход в смешанном цикле. На 100 км пробега для старшей версии он составляет 7,2 л. Подробности о технической начинке «пятерки» размещены на официальном русскоязычном сайте бренда.

Дорожный просвет компактного кроссовера из Китая составляет 190 мм, чего вполне хватит для езды в наших условиях. Колесная база новинки — 2610 мм, точные габариты — 4380х1860х1650 мм.

По словам производителя, Jaecoo J5 сочетает в себе уже узнаваемые черты других моделей бренда. Дизайн новинки был вдохновлен горными пейзажами. Согласно замыслу создателей, водитель и пассажиры будут комфортно чувствовать себя на любом дорожном покрытии.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал о сроках появления новинок Jaecoo и Omoda в России. Сообщалось, что китайцы готовят к премьере три кроссовера.