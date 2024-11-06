Обновленный Omoda C5 попал в объективы камер фотошпионов

Первые снимки «живого» паркетника Omoda C5, прошедшего процедуру обновления, были сделаны в Китае. И это при том, что на родине автомобиль продавать уже не планируют. Судя по добыче фотошпионов, преобразится лишь передняя часть кроссовера. То есть можно рассчитывать на другой бампер, более тонкие ходовые огни и радиаторную решетку без рамок, что подтверждают появившиеся раньше официальные изображения.

Похоже, что перемен в экстерьере рейстайлингового Omoda C5 больше не будет — сзади и сбоку их разглядеть не удается. Разве что еще одним элементом новизны можно считать иные колесные диски. До салона кроссовера папарацци пока не добрались. Возможно, интерьер получит ощутимые новшества, как это было в случае с паркетниками других брендов материнского для Omoda концерна Chery. Например, Tiggo или Exeed.

По данным ресурса «Китайские автомобили», в России обновленные Omoda C5 сейчас активно завозят на склады дилеров. А пока на рынке доступны дорестайлинговые машины 2024-го модельного года в пяти вариантах исполнения. За дореформенный кроссовер просят от 2,3 до 3,2 млн рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» более подробно сообщал о деталях обновления Omoda C5, включая техническую начинку.