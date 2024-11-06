Новый кроссовер Skoda Kylaq оказался дешевле миллиона рублей

Skoda Kylaq построен на платформе MQB-A0 IN. Габариты новинки составляют 3995х1783х1619 мм, размер колесной базы достигает 2566 мм. Багажник вмещает от 446 до 1265 л, что сам производитель считает рекордным показателем в классе. Клиренс в 189 мм вполне подошел бы и для езды в российских условиях, хотя новый Kylaq предназначен для индийского рынка.

В пересчете на наши деньги цены на Skoda Kylaq начинаются от 920 тыс. рублей. Под капот установлен 115-сильный турбомотор объемом 1,0 л. Крутящий момент — 178 Нм. Силовой агрегат работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» либо «автоматом». На разгон до «сотни» новинка тратит 10,5 секунды. Максимальная скорость ограничивается отметкой 188 км/ч.

В «базе» Kylaq должен получить 25 функций безопасности — как пассивной, так и активной. В комплектациях подороже их количество вырастет до 35. Skoda решила включить в этот список не только электронные ассистенты, но и всякую мелочевку вроде датчиков света и дождя.

Экстерьер кроссовера выполнен в стиле Modern Solid. В салоне установлена мультимедийная система с двумя экранами, диагональ которых составляет 8 и 10,1 дюйма. Кресла получили функции вентиляции и обогрева, для отделки в двухцветах использовали экокожу. Продажи Skoda Kylaq в Индии начнутся в начале 2025 года.

Тем временем в России наценка на детали для Skoda оказалась самой высокой, о чем ранее сообщал портал «АвтоВзгляд».