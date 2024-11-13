«Соболь NN» превратился в легковой автомобиль

ГК «Современные транспортные технологии» объявила о старте продаж модификации «Соболь NN», на которую не распространяются «автобусные» ограничения, характерные для категории В/М2. Проще говоря, минивэн сертифицировали как легковушку — необходимые для этого тесты заняли длительное время, но теперь они закончены.

В пресс-релизе, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд», говорится, что категория M1 избавила «Соболь NN» от тахографа и ежегодного техосмотра. Кроме того, на автомагистралях теперь можно ездить быстрее — все это облегчает жизнь и частникам, и бизнесменам.

Под капот «Соболь NN» установлен 2,5-литровый дизельный двигатель, соответствующий нормам «Евро-5». За безопасность отвечают системы ABS и EBD. Салон минивэна рассчитан на водителя и шестерых пассажиров. В случае последних кресла можно разложить и превратить в спальное место, либо использовать освободившееся пространство, чтобы разместить крупногабаритный груз.

Доступы головная LED-оптика, бесключевой доступ и электромеханический стояночный тормоз. Диагональ дисплея мультимедийного комплекса составляет 9 дюймов. Что важно в российском климате, на борту предусмотрен пакет «теплых» опций — сидения, зеркала и ветровое стекло обогреваются.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал о начале продаж «Соболь NN» с полным приводом.