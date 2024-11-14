В России стартовали продажи новейшего кроссовера Xcite X-Cross 8

Xcite X-Cross 8 «вооружили» турбомотором, выдающим 150 л.с. и тягу в 275 Нм при объеме 1,6 л. Трансмиссия — 7-диапазонный «робот». На ускорение до «сотни» паркетнику требуется от 8,9 до 10,5 с — итоговая цифра зависит от комплектации. Максимальная скорость ограничивается отметкой 195 км/ч, расход горючего в смешанном цикле — минимум 7,5 л.

Базовая версия семиместного X-Cross 8, являющегося первенцем Xcite с полным приводом, носит название Enjoy. В нее входят 12,3-дюмовые дисплеи комбинации приборов и мультимедийного комплекса, плюс пакет «теплых» опций. Сразу греются ветровое стекло и форсунки омывателя, руль, зеркала заднего вида и передние кресла. Можно рассчитывать на двухзонную климатическую систему.

Водительское сиденье, стеклоподъемники, багажная дверь и боковые зеркала оборудованы электроприводами. Спереди и сзади имеются парктроники, их дополняет камера кругового обзора. Не забыл производитель и про круиз-контроль вкупе с системой бесключевого доступа, двигатель запускается кнопкой. С учетом такого внушительного списка оснащения минимальная цена X-Cross 8 составляет 2 995 500 рублей.

Переходим к среднему варианту исполнения Enjoy 4WD. Его преимущества — обогрев сидений второго ряда, беспроводная зарядка для гаджетов и цветной 8-дюймовый тачскрин климат-контроля.

Фото: Xcite

Максимальная комплектация Techno 4WD обеспечивает X-Cross 8 разноцветную подсветку салона с черно-коричневой отделкой, панорамную крышу и мониторинг слепых зон. Наружные зеркала получают функцию памяти, как и водительское кресло. У него появляется встроенная вентиляция, как и у переднего пассажирского места.

За безопасность на борту «восьмерки» отвечают шесть «эйрбегов», ABS и ESP, ассистенты при подъеме и спуске, система автоматического удержания автомобиля при включенной передаче. Габариты кроссовера — 4740х1860х1705 мм. Дорожный просвет — 190 мм. Багажное отделение вмещает от 193 до 2101 л. Переднюю и заднюю оптику для Xcite X-Cross 8 сделали светодиодной, добавив автомобилю 18-дюймовые колесные диски.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Xcite X-Cross 8 включен в список автомобилей, которые в первую очередь рекомендуют использовать нашим чиновникам.