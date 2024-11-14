Chery открыла прием предзаказов на флагманский кроссовер Tiggo 9

Компания Chery, долго подогревавшая интерес потенциальных покупателей к своему новому флагману Tiggo 9, наконец провела «живую» презентацию этой модели. А вместе с тем открыла прием предварительных заказов на полноразмерный SUV.

Кроссовер Chery Tiggo 9 — первая экспортная модель, построенная на модульной платформе T2X — будет доступен в нашей стране в двух вариантах исполнения: с пятью и семью посадочными местами. Его длина — 4810 мм, ширина — 1925 мм, высота — 1740 мм. Коэффициент «полезного» пространства — 70%, вариантов трансформации салона — 12, объем грузового отсека — до 2065 литров при сложенных спинках кресел второго и третьего ряда.

Что касается силовых агрегатов, то пока к предзаказу в России предлагается только бензиновая модификация с двухлитровым двигателем, восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом. Позднее должны привезти и гибридную версию с полуторалитровым ДВС и парой электрических моторов.

Как и положено флагманской модели, Tiggo 9 может похвастать широким перечнем оснащения. В него входят отделка салона из натуральной кожи, электрорегулировки, массаж и память положения передних кресел, «зимний» пакет, мультимедийный комплекс с гигантским «телевизором» на 15,6 дюйма, десять «эирбегов», множество систем безопасности и помощи водителю, а также ряд других полезных опций.

Что же до цен, то их пока не раскрывают — вероятно, ближе к старту продаж. Обязательное условие для брони — внесение 30 тысяч рублей.