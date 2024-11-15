Российским автодилерам предсказали волну банкротств

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», опросившее представителей дилерского сообщества. Уточняется, что рост ключевой ставки изменил стоимость кредитов и для клиентов, и для бизнеса. В авторитейле высокая закредитованность, непростая ситуация в экономике способна привести к банкротствам, сокращениям и потере доходов.
С учетом уровня закредитованности и необходимых затрат на маркетинг и персонал, специалисты прогнозируют, что в ближайшие 4-6 месяцев доходность российских автодилеров будет рекордно низкой. Волна банкротств может начаться летом следующего года, комфортных предпосылок для рефинансирования автодилеров в 2025 году пока нет.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что авторынок России несется в бездну. Мы проанализировали, к чему могут привести непродуманные действия властей страны.