Российским автодилерам предсказали волну банкротств

В Центробанке не исключают дальнейшего повышения ключевой ставки, хотя в этом году она уже успела вырасти с 16 до 21%. А высокая ставка, по мнению экспертов, способна лишить дилерский бизнес рентабельности. Если она не опустится ниже в ближайшие месяцы, есть риск, что на российском авторынке начнутся банкротства. Жизнеспособность автобизнеса напрямую зависит от размера прибыли, что связано с объемами продаваемых машин. А эти объемы на сегодняшний день под угрозой.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», опросившее представителей дилерского сообщества. Уточняется, что рост ключевой ставки изменил стоимость кредитов и для клиентов, и для бизнеса. В авторитейле высокая закредитованность, непростая ситуация в экономике способна привести к банкротствам, сокращениям и потере доходов.

С учетом уровня закредитованности и необходимых затрат на маркетинг и персонал, специалисты прогнозируют, что в ближайшие 4-6 месяцев доходность российских автодилеров будет рекордно низкой. Волна банкротств может начаться летом следующего года, комфортных предпосылок для рефинансирования автодилеров в 2025 году пока нет.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что авторынок России несется в бездну. Мы проанализировали, к чему могут привести непродуманные действия властей страны.