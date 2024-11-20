Экспорт легковушек из Японии в Россию ощутимо вырос

Поток японских легковых машин, поставляемых в нашу страну, продолжает расти. По итогам второго месяца осени их стало на 45,8% больше по сравнению с октябрем 2023-го. Кроме того, увеличилось количество автозапчастей, которые привозят в Россию из Страны восходящего солнца. В октябре 2024-го поставок комплектующих стало на 27% больше.

О росте экспорта машин из Японии в РФ сообщил ТАСС, ссылаясь на тамошнее министерство финансов. Однако, сколько именно автомобилей приехало к нам в октябре, не уточняется.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Япония смягчила ограничения на ввоз машин в Россию. Условия экспортно-импортных операций между странами неожиданно стали проще. Подразумеваются модели с умеренно-гибридными силовыми установками. Причем это касается не только непосредственно японских, но и других зарубежных марок.

Напомним, поставки авто из Японии в Россию растут с весны 2024 года. За август объем экспорта увеличился на 25,6%, если сравнивать с прошлогодними результатами. К марту к нам привозили по 20 тыс. машин ежемесячно. В итоге эффект от санкций против нашей страны сошел на нет еще в июне.