Обновленный Omoda C5 получил российский ценник

В среду стало известно, что в шоу-румы российских дилеров Omoda начали поступать обновленные C5, а теперь на официальном сайте бренды опубликовали и цены. Так, посвежевшая модель в базовой комплектации Fun без учета скидок по спецпредложениям попросит за себя 2 519 900 рублей — ровно на 200 тысяч больше, чем было прежде.

На то, что Omoda обнародовала прайс-листы обновленного C5, обратили внимание наши коллеги из «Российской газеты». А еще они заметили, что кроссовер в младшем исполнении лишился некоторых опций — например, системы «Старт-стоп». Зато обзавелся беспроводной зарядкой для смартфонов. Две другие моноприводные версии — Lifestyle и Ultimate — отныне стоят от 2 769 900 и 2 909 900 рублей соответственно.

Первая полноприводная Drive стала доступнее: если раньше она оценивалась в 3 069 900 целковых, то теперь — в 2 849 900. За счет чего? Естественно, за счет сокращения списка оснащения: из него убрали светодиодные фары, круговой обзор, передний парктроник, датчик дождя, адаптивный круиз-контроль и некоторые другие опции. Две остальные комплектации — Active и Supreme — теперь предлагаются по цене от 3 119 900 и 3 259 900 рублей.

Напомним, что обновленная Omoda C5 отличается от предыдущей только внешне. По части техники все осталось по-прежнему. Покупателям доступны две модификации: первая — с мотором на 147 л.с., вариатором и передним приводом, вторая — со 150-сильным движком, семиступенчатым «роботом» и AWD.

О старте продаж, вероятно, производитель объявит дополнительно.