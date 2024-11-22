На авторынке России появилось более 100 новых моделей за год

На текущий год автопроизводители анонсировали больше сотни новинок для российского рынка. Причем 15 из них — «электрокары». Некоторые марки пока так ничего к нам и не привезли — например, Zeekr и BYD. Другие, напротив, неожиданно появились. Так, в 2024-м из «Поднебесной» Россию приехали покорять Oting, VGV и Knewstar, а также Avatr, Soueast, M-Hero. Кроме того, в списке значатся Seres Aito, Lynk & Co, MG и Wey. Ну и не будем забывать про отечественные Solaris, «АмберАвто» и Xcite.

Аналитическое агентство «Автостат» полагает, что до конца 2024 года в России могут начаться продажи китайского Exlantix и корейского KGM (бывший SsangYong), хотя оба производителя уже официально объявили о запуске в 2025-м. Кроме того, они все еще ожидают появления Iran Khodro из Ирана.

Напомним, до нас уже добрались по пять новинок от Haval и Geely. В первом случае это обновленные Jolion, H5 и F7, плюс H3 и H9. Во втором — рестайлинговые Okavango и Monjaro, Preface и Сityray, Atlas новой генерации. Chery запустила посвежевшие Tiggo 4 и Tiggo 7 Pro Max, открылся прием предзаказазов на Tiggo 9. От Сhangan нам достался CS75 Plus третьей генерации.

Под брендом DFSK китайская Dongfeng привезла в РФ три модели — 500, ix5, ix7. Кроме того, на российский рынок прибыл премиальный Tank со своим «семисотым» внедорожником. GAC порадовал россиян моделями М8 и GS3. Конечно, это далеко не все, мы имеем представителей марок Belgee, BAIC, JAC и Jaecoo, а еще Exeed, Foton, Hongqi и Haima и других.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что ждет российский авторынок и автопром в 2025 году.