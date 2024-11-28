Автомобили в России защитят от кибератак

Как сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу «ЭРА-ГЛОНАСС», первые несколько месяцев проект будут готовить к подключению автомобилей. Затем покажут эффективность работы VSOC — центра борьбы с киберугрозами.
В рамках совместного проекта инфраструктура «ЭРА-ГЛОНАСС» обеспечит площадку для обмена информацией, единую шину взаимодействия между телематическими платформами и машинами. Отечественная юрисдикция получит эти данные без коррекции.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России заработал сервис помощи на дорогах от «ЭРА-ГЛОНАСС». Пока он доступен только в трех городах.