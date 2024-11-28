Автомобили в России защитят от кибератак

В середине января 2025 года в России планируют запустить облачную платформу кибербезопасности для автомобилей. Проект будет реализован на базе государственной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Участие примут ФГУП «НАМИ» и НПП «Гамма», поддержкой займутся сразу два ведомства — Минтранс и Минпромторг. Новая разработка поможет обозначить уязвимости современной машины и продемонстрировать методы обнаружения и борьбы с онлайн-угрозами.

Для этого уже разрабатывают отечественные системы

Как сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу «ЭРА-ГЛОНАСС», первые несколько месяцев проект будут готовить к подключению автомобилей. Затем покажут эффективность работы VSOC — центра борьбы с киберугрозами.

В рамках совместного проекта инфраструктура «ЭРА-ГЛОНАСС» обеспечит площадку для обмена информацией, единую шину взаимодействия между телематическими платформами и машинами. Отечественная юрисдикция получит эти данные без коррекции.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России заработал сервис помощи на дорогах от «ЭРА-ГЛОНАСС». Пока он доступен только в трех городах.