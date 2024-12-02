Названы сроки начала продаж гибридного Exeed RX в России

Как оказалось, Exeed вынашивает довольно амбициозные планы, связанные с гибридным кросс-купе RX. Дело в том, что это первая модель в линейке бренда, связанная с развитием новых источников энергии. Рыночный дебют новинки в нашей стране запланирован на первую половину 2025 года. Она составит компанию классической версии «Эр-Икс», которая является одной из самых популярных моделей производителя.

О сроках запуска Exeed RX Hybrid на российском рынке сообщил ресурс «Китайские автомобили. рф». Уточняется, что конкретная дата начала продаж кросс-купе появится позже. С прайс-листом ясности пока тоже нет, но это и не удивительно. Сейчас представители «поднебесной» премиальной марки изучают рынок и позиционирование конкурентов. В общем, цена «паркетника» будет зависеть от рыночной ситуации.

Гибридный Exeed RX приводит в движение комбинированная силовая установка, в состав которой вошли два электродвигателя и 1,5-литровый турбомотор, выдающий 143 л.с. Пиковая суммарная отдача системы составляет 370 кВт или 503 л.с. Однако номинально речь идет о 224 кВт или 305 л.с., что и будет указано в документах на машину.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее писал о характеристиках гибридного Exeed RX, рассекреченных официально.