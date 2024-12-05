Поставки автомобилей в Россию из Японии и Китая подорожают на 40%

Федеральная таможенная служба проведет индексацию тарифов на ввоз иномарок в нашу страну на 20-38%. В абсолютных числах это не такие большие суммы, как может показаться на первый взгляд. Тарифы вырастут уже с 1 января 2025 года, их не повышали с 2019-го. В зависимости от цены транспортного средства в следующем году растаможка обойдется в сумму от 1067 до 30 тыс. рублей.

Об этом сообщает ресурс VL.ru. Издание уточняет, что прибавка за автомобили стоимостью менее 1,2 млн рублей составит 1169 рублей. И до 7540 рублей в случае иномарок с ценником более 5,5 млн рублей. По сравнению с действующими тарифами, для машин с таможенной стоимостью до 200 тыс. рублей и от 200 до 450 тыс. рублей, разница должна быть в районе 292 и 584 рублей.

По словам представителей таможни Владивостока, индексация коснется всех машин, которые начнут оформлять (имеется в виду подача документов) с 1 января 2025-го. Ставки таможенных сборов для физических и юридических лиц отличаться между собой не будут, как и сейчас.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что поток японских легковых машин, поставляемых в Россию, продолжает расти. По итогам второго месяца осени их стало на 45,8% больше по сравнению с октябрем 2023-го. Кроме того, увеличилось количество автозапчастей, которые привозят в нашу страну из Японии.