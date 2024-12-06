Российский бренд Xcite рассказал о новинках, запланированных на 2025 год

Отечественный бренд Xcite не планирует в следующем году выводить на рынок новые модели. Очевидно, в компании хотят сосредоточиться на кроссоверах X-Cross 7 и X-Cross 8, которые в данный момент выпускаются на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Российские машины поставили на конвейер вместо «японцев» весной 2024 года.

Сейчас марка предлагает два кроссовера: X-Cross 7 и X-Cross 8

О долговременном отказе Xcite от новых моделей сообщает телеграм-канал «Автопоток», ссылаясь на генерального директора «Автозавода Санкт-Петербург» Ивана Миронова. По его словам, до конца текущего года с конвейера предприятия сойдет порядка 20 тыс. машин с шильдиком Xcite. Поначалу речь шла о 25 тыс. экземпляров, но из-за проседания отечественного авторынка планы пришлось скорректировать. С момента запуска бренда в России удалось реализовать 5 тыс. кроссоверов X-Cross 7 и X-Cross 8.

Паркетник X-Cross 7 вышел на рынок уже давненько, этот SUV оснащается 147-сильным турбодвигателем объемом 1,5 л, который агрегатируется с вариатором. Модель предлагают покупателям в двух исполнениях. Начальная цена — 2 199 000 рублей с учетом спецпредложений.

Продажи новейшего X-Cross 8 стартовали в середине ноября. Он «вооружен» турбомотором, выдающим 150 л.с. при объеме 1,6 л. Трансмиссия — 7-диапазонный «робот». Семейный SUV доступен в трех комплектациях. Его минимальная стоимость составляет 2 699 000 рублей.