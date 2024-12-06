Omoda дала официальный старт продажам обновленного C5

Кроссовер Omoda C5 предлагают россиянам как с передним, так и полным приводом. SUV «вооружен» 1,5-литровым силовым агрегатом, выдающим 147 л.с., либо 1,6-литровым двигателем мощностью 150 л.с. В первом случае переключением передач заведует вариатор, во втором — 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением. Но, в первую очередь, большинство, конечно, смотрит не под капот, а на результаты фейслифта и в прайс-лист. Цены стартуют от отметки 2 519 900 рублей.

В ходе рестайлинга Omoda C5 обзавелся радиаторной решеткой без рамок, передним бампером иной формы, более тонкими ходовыми огнями и колесными дисками черного цвета в новом дизайнерском исполнении. Комплектации Fun, Lifestyle и Ultimate связаны с версиями кроссовера FWD, а Drive, Active и Supreme подразумевают наличие AWD. Во всех случаях C5 оборудован пакетом «теплых» опций. К ним относятся дистанционный запуск мотора и прогрева салона, плюс обогрев ветрового стекла, передних сидений, руля, боковых зеркал и форсунок омывателя.

В «базе» кроссовер Omoda C5 располагает системами запуска двигателя кнопкой и доступа в салон без ключа. Доступен мультируль, сиденья получили комбинированную отделку из экокожи и ткани. Стояночный тормоз — электрический, на борту имеются задний парктроник и круиз-контроль. Можно рассчитывать на камеру заднего вида, беспроводную зарядку для гаджетов и бортовой компьютер с 10,25-дюймовым дисплеем.

Фото: Omoda

Версия Fun обойдется минимум в 2 519 900 рублей, полноприводная Drive с аналогичным оснащением стоит от 2 849 900 рублей. Исполнение Lifestyle отличают 18-дюймовые колесные диски, зеркала с электроприводом складывания и полностью светодиодная оптика. Плюс система кругового обзора, двухзонная «климатика» и обогрев второго ряда сидений, передние парктроники, мониторинг слепых зон и багажник с электроприводом. Число динамиков вырастает до шести. За это придется выложить не меньше 2 769 900 рублей. Такая же начинка в случае версии Active — это не менее 3 119 900 рублей.

Начальная планка комплектации Ultimate — 2 909 900 рублей, Supreme — 3 259 900 рублей. Здесь главная «фишка» Omoda C5 — интеллектуальные системы. Это и адаптивный «круиз», и автономное экстренное торможение, и предупреждение о фронтальном столкновении.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что обновленный Omoda C5 добрался до российских дилеров.