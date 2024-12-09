«Фольксваген капитулирен»: сможет ли немецкий автогигант вернуться в Россию

Владимир Путин мягко раскритиковал компанию Volkswagen за решение покинуть наш рынок, заверив автомобильную общественность РФ и ФРГ, что она могла бы и сейчас без проблем работать у нас. Это заявление можно трактовать как своего рода призыв к немецкому бизнесу вернуться. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, насколько такое предположение отражает реальность и на что могли бы рассчитывать в России сейчас автоконцерны Германии.

— Уход Volkswagen из нашей страны — ошибочный шаг, продиктованный исключительно политической конъюнктурой, — заявил в ходе форума «Россия зовет!» Владимир Путин. Как указал глава государства, если бы немецкий автоконцерн остался на российском рынке, то его точно не стали бы выгонять, и он мог бы сейчас по-прежнему продавать свою продукцию, получая хорошую выручку.

Эти слова лидера нации стали своего рода заочным ответом на ставшие частыми в последние недели в Германии спекуляции на тему возвращения немецких автобрендов на наш рынок. Самую яркую реплику на эту тему выдал в середине ноября глава консалтинговой компании Schneider Group Ульф Шнайдер, пообещавший, что граждане России с возвращением новеньких «бэх» и «мерсов» якобы «тут же снова начнут покупать немецкие автомобили, а китайские поставят в гараж».

Аналитик, впрочем, не уточнил, как изменятся в сравнении с 2021 годом ценники чудесных творений из «цветущего европейского сада», учитывая ослабление курса рубля, льготные кредитные программы китайских конкурентов (и их агрессивный ценовой демпинг), резко выросшие коэффициенты утильсбора и запредельное удорожание автозаймов в России. Уважаемому эксперту ясно одно: «чайнакары» с возвращением «Ауди» станут никому не нужным хламом, который даже в трейд-ин сдавать будет как-то неловко, да и вряд ли выгодно. Только гараж. Ну, а если серьезно?

Фото globallookpress.com

Понятно, что наиболее платежеспособные российские автолюбители, вынужденные осваивать Zeekr и Tank в отсутствие привычных и вполне для них доступных премиальных моделей BMW и Mercedes, будут рады возвращению «немцев», сколько бы они ни стоили. Но надо смотреть правде в глаза: чтобы порадовать и эту немногочисленную аудиторию, необходима в первую очередь политическая воля Евросоюза.

В этом единодушно сходятся эксперты как в России, так и в Германии. Только отмена антироссийских санкций, которые побудили европейские бренды уйти, позволит обсуждать их возвращение предметно. Но и это еще не все. Если возвращение тамошних автостроителей в Россию нужно лишь для того, чтобы они поправили свои дела и потеснили на нашем рынке своих китайских конкурентов (в тех нишах, в которых у них в самом деле есть хорошие шансы), то какой от этого прок российским гражданам и экономике страны?

— Вопрос не праздный, уверен доцент департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Петр Арефьев. — Ведь даже если уже сейчас идут некие непубличные обсуждения на тему возобновления масштабного сотрудничества с деловыми кругами Германии, российская сторона едва ли согласится на это без встречных условий. Восстановление связей с европейской промышленностью, включая немецкие автоконцерны, не мыслится в Кремле без взаимной выгоды. Вероятнее всего, российская сторона привяжет этот вопрос к теме сотрудничества в энергетике, в первую очередь — к возобновлению поставок трубопроводного природного газа.

А возобновление массового импорта европейских авто без каких-либо условий означает для отечественной экономики просто вывод части капиталов, что с учетом нынешних сложностей с ликвидностью только усугубит финансовые трудности в стране. В свою очередь, конкретные условия возобновления полноценного экономического сотрудничества с Европой сейчас тесно связаны с геополитикой. И восстановление российско-немецких связей в любой сфере, включая автопром, во многом зависит от того, насколько сильной выйдет Россия из текущего конфликта. Проще говоря, чтобы добиться выгодных условий, России требуется выглядеть безусловным победителем в специальной военной операции, — считает собеседник портала «АвтоВзгляд».

Фото globallookpress.com

Заметим: решение об уходе из России в 2022 году зарубежные автоконцерны принимали в одностороннем порядке, причем нарушая все свои деловые обязательства перед российскими партнерами. Ясно, что бесполезно дискутировать об этом с теми силами в Германии и ЕС, которые открыто призывают «добиться мира» на Украине, дав больше ракет киевскому режиму.

Однако уже тот факт, что пока еще действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц снова подтвердил официально, что не намерен предоставлять Украине ракеты Taurus для ударов вглубь территории РФ, служит хорошим сигналом и может указывать на готовность немецкого бизнеса к обсуждению дальнейшего партнерства по существу.