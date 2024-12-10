Livan рассказал об автоновинках для России, запланированных на 2025 год

На сегодняшний день российский продуктовый ряд китайской марки Livan включает три модели: кроссоверы X3 Pro и X6 Pro, а также седан S6 Pro. Однако в будущем году он расширится — благодаря совершенно новому для нашей страны автомобилю.

О том, что в 2025-м компания Livan выведет на отечественный рынок еще одну модель, сообщили наши коллеги из «Российской газеты», сославшись на пресс-службу марки. Увы, вдаваться в подробности о новинке представители бренда не стали. Уточнили лишь, что этот автомобиль будет оснащен гибридной силовой установкой, не чисто электрической.

Заодно они рассказали, что в следующем году в продажу поступят обновленные кроссоверы X3 Pro и X6 Pro. Но тут, к сожалению, тоже без деталей. Какие именно изменения произойдут с моделями в ходе рестайлинга и когда они появятся в шоу-румах российских дилеров, пока непонятно.

Напомним, что портал «АвтоВзгляд» уже испытал все «Ливэны», присутствующие на отечественном рынке. Прочитать тест-драйв седана S6 Pro можно здесь, компактного кроссовера X3 Pro — тут, а флагманского X6 Pro — вот тут.