Россиянам выделят на льготные автокредиты еще 18 млрд рублей

В общей сложности в России выделят почти 45 млрд рублей на реализацию льготных программ автокредитования и лизинга в 2024 году. Размер последнего вливания из бюджета на эти цели превысил 18 млрд рублей. Они предназначены для нужд не только частных клиентов, но и представителей бизнеса. Например, последние смогут снизить аванс на различную технику за счет лизинга. Это касается разных категорий транспортных средств — от тягачей до грузовиков-беспилотников.

Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщила пресс-служба Правительства России. За счет льготных программ автокредитования и лизинга при приобретении отечественной машины можно получить скидку до 25%, если покупатель является участником СВО или членом его семьи, а также учителем, медицинским работником или при ограничениях по здоровью. Если же он присматривается к электрокару, то размер дисконта может вырасти до 35%.

По словам премьера Михаила Мишустина, власти рассчитывают, что подобное адресное финансирование поддержит производство в транспортном секторе. А кроме того, поспособствует обновлению автопарка в России — этот момент является ключевым.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснял, чем обернется для россиян рекордный объем автокредитования. Никогда в истории нашей страны сумма займов на покупку машин не достигала 2 трлн рублей.