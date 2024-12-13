Changan Uni-V получил в России две новые комплектации

Новые комплектации Changan Uni-V, как утверждают представители «поднебесного» бренда, разработаны с прицелом на максимальную адаптацию к российским реалиям. Это подразумевает и пакет «теплых» опций, и русификацию бортовых систем. Кроме того, сделан акцент на спортивный дизайн. Все это предусмотрено появившимися версиями Luxe и Tech, начальная цена которых составляет 3 139 900 и 3 209 900 рублей соответственно.

Теперь лифтбэк лучше адаптирован к нашим условиям

Согласно пресс-релизу, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд», обе комплектации Changan Uni-V получили подогрев ветрового стекла и форсунок стеклоомывателя, а также руля, передних и задних сидений.

Приборная панель полностью русифицирована. Все элементы управления и отображаемая информация сделаны так, чтобы водители из нашей страны чувствовали себя максимально комфортно. Кроме того, доступна система синхронизации со смартфоном, поддерживающая Android Auto и Apple CarPlay.

Безопасность вождения в случае комплектаций Luxe и Tech обеспечивают высокотехнологичные системы. Помощник движения в дорожном заторе регулирует скорость и поддерживает дистанцию, а камеры кругового обзора с функцией прозрачного шасси дают возможность правильно оценить окружающую обстановку.

Напомним, цена базовой версии Changan Uni-V — 2 859 900 рублей.

Осенью портал «АвтоВзгляд» провел тест-драйв лифтбэка и выяснил, способна ли яркая пятидверка порадовать чем-либо, кроме внешнего вида.