Changan Uni-V получил в России две новые комплектации

Согласно пресс-релизу, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд», обе комплектации Changan Uni-V получили подогрев ветрового стекла и форсунок стеклоомывателя, а также руля, передних и задних сидений.
Приборная панель полностью русифицирована. Все элементы управления и отображаемая информация сделаны так, чтобы водители из нашей страны чувствовали себя максимально комфортно. Кроме того, доступна система синхронизации со смартфоном, поддерживающая Android Auto и Apple CarPlay.
Безопасность вождения в случае комплектаций Luxe и Tech обеспечивают высокотехнологичные системы. Помощник движения в дорожном заторе регулирует скорость и поддерживает дистанцию, а камеры кругового обзора с функцией прозрачного шасси дают возможность правильно оценить окружающую обстановку.
Напомним, цена базовой версии Changan Uni-V — 2 859 900 рублей.
Осенью портал «АвтоВзгляд» провел тест-драйв лифтбэка и выяснил, способна ли яркая пятидверка порадовать чем-либо, кроме внешнего вида.