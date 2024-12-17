В России запустили официальные продажи кроссовера Jetour X70

В шоу-румах официальных дилеров Jetour появился новый кроссовер X70. В рамках адаптации под наши климатические условия он получил оцинкованные кузовные панели, увеличенный бачок стеклоомывающей жидкости и пакет «теплых» опций. Греются ветровое и заднее стекло, боковые зеркала, руль, а также оба ряда сидений. Дорожный просвет составляет 215 мм. Цены на новинку стартуют от отметки 2 649 000 рублей.

Согласно пресс-релизу, который оказался в распоряжении портала «АвтоВзгляд», Jetour X70 оснащается 147-сильным турбомотором объемом 1,5 л. Пиковая тяга — 210 Нм. Переключением передач заведует «робот» с двойным сцеплением. Максимальная скорость ограничивается отметкой 180 км/ч, а средний заявленный расход топлива — 7,8 литра.

В пятиместном салоне X70 установлены «мультимедийка» с 10,25-дюймовым дисплеем, восемь динамиков и кондиционер. Системы ABS и динамической стабилизации делают поездку безопаснее, как и полдюжины «эйрбегов». Имеются датчик давления в шинах и камера кругового обзора. Багажник вмещает 434 литра, при сложенных сидениях второго ряда его объем вырастает до 1680 литров. Запас пространства для ног задних седоков — 960 мм.

Фото: Jetour

Снаружи Jetour Х70 должен порадовать клиентов полностью светодиодной оптикой, панорамной крышей и 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками. Кузов может быть окрашен в любой из трех цветов на выбор — черный, серебристый и белый.

Напомним, что помимо семейства X70, в российский модельный ряд Jetour входят кроссоверы Dashing, X50 Plus, X90 Plus и T2. А в следующем году к ним, как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, присоединится компактный T1.