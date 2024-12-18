Московские водители массово жалуются в суды на машины из Европы

С 2022 года в адрес представительств европейских автопроизводителей в России поступило более сотни исков. Их подавали столичные автовладельцы, речь идет о защите прав потребителей. Досталось и представителям «большой немецкой тройки», и машинам концерна VAG. Включая апелляции, на Mercedes-Benz поступило 40 жалоб, в районе 35 пришлось на BMW и еще около 30 — на Audi, Porsche, Volkswagen и Skoda.

Как сообщают «Известия», в основном автомобилисты жаловались на неполадки с моторами, подвеской и электрикой. Кроме того, москвичи оказались недовольны работой мультимедийных комплексов и бортового софта.

Все это должны были исправлять дилеры «европейцев», но им не удалось, в том числе потому, что Россию отрезали от официальных серверов с необходимыми приложениями. Получить к ним доступ после введения санкций стало невозможно. По словам экспертов, процесс сервисного обслуживания иномарок из Старого Света также затрудняют нарушение логистических цепочек и сложности с поставкой необходимых запчастей.

Проблем не удалось избежать и тем водителям, что пересели на люксовых «китайцев». У российских представителей брендов из Поднебесной не всегда есть разрешение проводить официальный ремонт кузова или батарей. Перебои с комплектующими тоже бывают.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, у каких автопроизводителей больше шансов на нашем российском рынке — из ЕС или КНР. Мы объяснили, стоит ли ждать разгромного поражения «китайцев» сдающими позиции «европейцами».