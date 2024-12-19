Livan опроверг слухи об уходе с российского авторынка

На данный момент Livan с уверенностью смотрит в свое будущее в России. Основной целью «поднебесной» марки сейчас является доходность дилеров, дальнейшая стратегия на 2025-й опирается именно на нее. Планы по выводу на наш рынок новых и обновленных автомобилей остаются в силе.

Об этом рассказал Кун Шуай, исполнительный директор представительства Livan в нашей стране, в беседе с «Российской газетой». Топ-менеджер признал, что продажи у бренда сейчас небольшие, но он все равно крепко стоит на ногах и стремится к устойчивому развитию. «Ливэн» поддерживают и штаб-квартира, и партнеры.

Накануне один из представителей дилерского сообщества в России сообщил, что в следующем году с нашего рынка, скорее всего, уйдут несколько китайских брендов, и Livan в их числе. Однако речь идет о дилере, в портфеле которого никогда и не было бренда «Ливэн». Кун Шуай не согласился с негативной оценкой, появившейся без опыта совместной работы.

Пока российский продуктовый ряд Livan включает три автомобиля: кроссоверы X3 Pro и X6 Pro, а также седан S6 Pro. Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в 2025 году марка проведет рестайлинг двух существующих моделей и привезут одну новую.