Продажи новых пикапов в России выросли на 44% по итогам ноября

За последний месяц осени в нашей стране нашли своих владельцев 2,6 тыс. новых пикапов — на 44% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В рамках сегмента китайский бренд JAC удерживает первую позицию на протяжении уже пяти месяцев подряд. В ноябре россияне приобрели 650 пикапов с шильдиками этой марки.

Лидирует в не самом популярном сегменте JAC

В контексте продажи пикапов в России вторую позицию по брендам сохранил Great Wall, сумев реализовать 539 машин в конце осени. Третье место в рейтинге досталось российскому бренду УАЗ благодаря реализации 341 авто. Четвертая позиция принадлежит Sollers, пятая — Changan. Они продали 327 и 320 экземпляров соответственно, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

JAC оказался чемпионом и в модельном зачете. Второй месяц подряд в топе держится T9, россияне купили 477 таких автомобилей. Следом идет УАЗ «Пикап» — 341 проданный экземпляр, тройку лидеров замыкает Sollers ST6 — 327 машин. В первую пятерку включены Changan Hunter Plus и Great Wall Poer. В первом случае реализовано 318 авто, во втором — 296.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Sollers осваивает производство новых китайских грузовиков и пикапов в России. Обрусевшие модели в КНР носят имя Hebei Triring.