Бюджетный кроссовер Kia Syros представлен официально

В соответствии с последними модными тенденциями Kia новый паркетник Syros, ориентированный на индийский авторынок, получил «квадратный» дизайн, как и флагман бренда EV9. Поначалу появятся версии с классическими ДВС, но затем корейцы планируют выпускать и чистокровную «электричку». Новинку предложат клиентам в шести вариантах исполнения, прайс-лист обнародуют в феврале. Ожидается, что в пересчете на рубли речь пойдет о 1,21 млн.

Возможно, новинка доберется до нас по «серой» схеме

В моторную гамму Kia Syros вошли два силовых агрегата. Первый — 120-сильный, наддувный, объемом 1,0 л. Выдает 172 Нм тяги, сочетается с 7-диапазонным «роботом» или 6-ступенчатой «механикой». Второй — 116-сильный 1,5-литровый дизель, обеспечивающий 250 Нм крутящего момента. В этом случае переключением передач заведует уже названная «ручка», либо «автомат» на шесть ступеней.

Габариты «Сироса» составляют 3995х1800х1665 мм при колесной базе 2550 мм. Багажник вмещает 465 л. Архитектура салона наполнена отсылками к моделям линейки EV. Это и характерный руль, и два 12,3-дюмовых дисплея, которые расположены под единым стеклом. Между ними расположился 5-дюймовый экран климатической установки.

Аудиосистема может похвастать восемью динамиками, заявлено беспроводное обновление софта. Все сидения получили функцию вентиляции, водительское снабжено электроприводом. Безопасность обеспечивают шесть «эйрбегов», передние и задние партроники, камера кругового обзора, плюс пакет комплекса ADAS второго уровня.

В начале ноября портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Kia представила рестайлинговый кроссовер Sportage.