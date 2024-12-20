В России стартовали продажи Mercedes-Benz GLS подмосковной сборки

На одном из популярных отечественных классифайдов появилось несколько объявлений о продаже новых Mercedes-Benz GLS второй генерации, собранных в подмосковном Есипове на бывшем заводе марки. Автомобили изготовлены из запасов машинокомплектов, оставшихся в нашей стране после официального ухода «Мерседеса» из России. Реализацией занимается компания «МБ Рус», ставшая преемником бренда.

Как пишет «Журнал Авто.ру», подмосковная производственная площадка обозначена в ЭПТС выставленных на продажу Mercedes-Benz GLS. В документе «МБ Рус» обозначена в качестве собственника. На сборку в нашей стране указывают номера кузовов кроссоверов.

Российские GLS предлагают потенциальным покупателям в исполнении 400 d по цене от 18,8 млн рублей. В свое время эта комплектация считалась базовой. Под капот установлен 330-сильный дизельный мотор объемом 2,9 л, выдающий 700 Нм тяги. Переключением передач заведует 9-ступенчатый «автомат».

Обрусевшие «немцы» продаются с полным приводом в трехрядном исполнении и с кожаным салоном. В список оснащения включены пневмоподвеска, многозонный «климат-контроль» и мультимедийный комплекс, плюс 22-дюймовые диски.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Подмосковье неожиданно появились на свет седаны Mercedes-Benz E-класса (W213) и кроссоверы GLC второго поколения.