Стало известно, какие автоновинки представит в 2025 году «Москвич»

На сегодняшний день модельный ряд возрожденной марки «Москвич» включает три автомобиля: бензиновый кроссовер с индексом «3», электрический «3е», а также седан «Москвич 6». А какие у столичного предприятия планы на ближайшее будущее? Стоит ли ждать новинок? На эти вопросы ответили в пресс-службе бренда.

Так, в беседе с «Российской газетой» представители марки «Москвич» подтвердили, что ближайшей новинкой столичного завода станет флагманский кроссовер с индексом «8», который поступит в шоу-румы дилеров по всей стране во второй половине февраля. Эта модель, кстати говоря, уже появилась на официальном сайте бренда. Но цены производитель пока не публикует.

— Другие модели тоже есть в планах, но производство — ресурсоемкий и дорогой процесс, невозможно выводить новые модели, пока нет понимания, каким будет рынок 2025 года. Разумеется, если будут предпосылки для реализации новых моделей, мы будем запускать эти автомобили, — так в пресс-службе «Москвича» ответили на вопрос о других новинках.

Какие именно машины это могут быть? Например, кроссовер «Москвич 5». Столичный автозавод впервые представил эту модель широкой публике летом 2023-го в Татарстане.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что «Москвич» не собирается сворачивать производство электрических кроссоверов «3е», которые, как говорили инсайдеры, совсем не продаются.