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Российские продажи люксовых машин выросли на треть

Сегмент в плюсе уже 5 месяцев подряд

В ноябре текущего года в нашей стране удалось реализовать 43 люксовых автомобиля. Согласно подсчетам экспертов, это на 34% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В последнем осеннем месяце 2023-го речь шла о 32 машинах. Положительная динамика в «богатом» сегменте наблюдается уже на протяжении пяти месяцев подряд.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Российские продажи люксовых машин выросли на треть

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». По его информации, по итогам ноября 2024-го наиболее популярным люксовым брендом у нас стал британский Rolls-Royce, который сумел продать 19 машин.

Вторую строчку занял еще один производитель из Туманного Альбиона — Bentley. На его счету десяток проданных авто. Тройку лидеров замыкает итальянский Lamborghini с активом в девять реализованных машин. Также итогам ноября на российском рынке нашли своих владельцев четыре Ferrari и один Maserati.

Среди моделей лидером стал Rolls-Royce Cullinan, оттеснив Lamborghini Urus на второе место. У них 10 и девять проданных авто соответственно. Третье место принадлежит Bentley Bentayga — у нас реализовали полдюжины экземпляров.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что до России добрался большой премиальный внедорожник ROX 01.

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