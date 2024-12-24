В Белоруссии продлили запрет на ввоз автомобилей Skoda

В ответ на западные санкции Минск принял решение продлить запрет на ввоз продукции Skoda на территорию Белоруссии. В итоге автомобили чешской марки, которая уже давненько принадлежит немецкому Volkswagen, нельзя импортировать в республику до конца следующего года.

Их нельзя ни импортировать, ни продавать

Соответствующее распоряжение местных властей разместили на национальном правовом интернет-портале. Документ, опубликованный 24 декабря, гласит, что по 31 декабря 2025 года включительно продлевается действие пунктов 2 и 4 постановления № 240 Совета Министров Республики Беларусь от 23 апреля 2021 года. Это должно обеспечить защиту национальных интересов белорусского народа с учетом действий недружественных государств.

В категорию запрещенных в Белоруссии также включены товары компаний Liqui Moly и Beiersdorf, владеющей брендами Nivea, Labello, Hansaplast и другими.

Напомним, Skoda и Nivea отказались быть спонсорами чемпионата мира хоккею в 2021-м, если бы его решили проводить в Белоруссии. Хотя названные компании выступали в роли инвесторов этого мероприятия последние 28 и 10 лет соответственно.

Ранее портал «АвтоВзглял» сообщал, что в России попали под отзыв более 50 000 автомобилей Skoda и Volkswagen. Новая сервисная кампания затрагивает некогда бюджетные Rapid и Polo.