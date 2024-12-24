Россияне потратили на новые кроссоверы больше 269 млрд рублей

В конце осени около 79% прибыли от продажи новых машин в России пришлось на кроссоверы и внедорожники. В ноябре жители нашей страны купили 799 984 автомобиля класса SUV, на что ушло более 269 млрд рублей. В общей сложности расходы россиян на первичке составили 342 млрд рублей.

И это только за ноябрь 2024-го

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Эксперты выяснили, что за 11 месяцев уходящего года выручка с продажи новых кроссоверов в России составила 81% от общего объема. То есть на паркетники израсходовано 3,4 трлн, а глобальные траты достигли 4,2 трлн рублей.

Также аналитики агентства подсчитали, что в объеме всей выручки (4,24 трлн рублей), полученной с продажи легковушек за январь-ноябрь 2024-го, прибыль от иномарок составила 85,6%, а на отечественные модели пришлось 14,4%.

Конечно, кроссовер кроссоверу рознь. Несмотря на то, что подавляющее большинство SUV позиционируются производителями как универсальные и «бесстрашные», далеко не все модели чувствуют себя уверенно в условиях российских зим. А пять самых «уязвимых» порталу «АвтоВзгляд» назвал эксперт.

Кроме того, в конце декабря мы описали свой недавний опыт покупки кроссовера HC от нового отечественного бренда Solaris.