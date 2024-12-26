В 2025 году до России доберутся новые кроссовер и седан от GAC

Китайский автоконцерн GAC Motor дополнит свою линейку в России бизнес-седаном Empow и кроссовером GS4 в первой половине следующего года. В течение ближайших трех лет бренд собирается вывести на глобальный рынок 22 модели. При этом семь из них представят уже в 2025-м. В список новинок включены «электрички», а также последовательные и подключаемые гибриды.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». GAC планирует привезти в нашу страну четырехдверный Empow еще с апреля. На родине он «вооружен» 177-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,5 л, работающим в связке с 7-диапазонным «роботом». Флагманская версия оснащается двухлитровым 265-сильным двигателем, который сочетается с «автоматом» на восемь передач.

В августе GAC анонсировал российский запуск новейшего кроссовера GS4 Max. Паркетник дебютировал в Поднебесной весной нынешнего года. На домашнем рынке он предлагается в единственной переднеприводной модификации — 177-сильный наддувный ДВС «дружит» с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что раскрыты характеристики кроссовера GAC S7, который тоже приедет в Россию. Его снабдили гибридной установкой новой генерации.