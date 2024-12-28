Фото салона обновленного Toyota Land Cruiser 300 слили в Сеть

Снимок обновленного интерьера Toyota Land Cruiser 300 опубликовал ресурс Creative Trend. Судя по всему, «трехсотый» обзавелся мультимедийным комплексом с 12,3-дюймовым экраном, установка унаследована от родственных минивэнов Vellfire и Alphard для японского рынка. В том числе должен добавиться порт HDMI. Предположительно, базовые версии LC 300 получат 8-дюймовую комбинацию приборов. Также должны расшириться функции навигации, ее сделают более современной.
Настройки климат-контроля теперь отображаются на небольшом дисплее, который инженеры «Тойоты» решили расположить под дефлекторами. Но физические клавиши регулировки должны сохраниться. А пока водитель может управлять температурой в салоне через центральный экран.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, сколько денег тратят владельцы Toyota Land Cruiser 300 на обслуживание и содержание этого автомобиля.