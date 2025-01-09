Продажи новых автомобилей в России превысили 1,8 млн штук

По итогам прошлого года реализация новых машин в нашей стране увеличилась на 39%. Согласно подсчетам аналитиков, речь идет о 1 836 029 экземплярах не старше трех лет. В частности, рынок автомобилей, произведенных в России, вырос на 28% по сравнению с 2023-м. Это 1 319 862 проданных авто. В расчет брали легковушки, легкие коммерческие автомобили, плюс грузовики и автобусы.

Об этом сообщает Минпромторг, ссылаясь на данные аналитической компании «ППК». Уточняется, что объем легковых автомобилей стал на 47% больше, он дорос до 1 553 608 экземпляров. Прибавка в сегменте LCV составила 34%, в результате получилось 140 292 штуки. Автобусы показали положительную динамику на 16%, итого — 20 567 штук. А вот грузовики оказались в минусе на 13%, своих владельцев нашли 121 562 экземпляра.

Москва заняла первую строчку по продажам легковушек и LCV. На долю Первопрестольной пришлось 13 и 12% соответственно. Московская область стала лидером по реализации грузовиков — это 11%, а также автобусов, достигших планки в 7%.

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