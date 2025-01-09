Продажи новых автомобилей в России превысили 1,8 млн штук

Об этом сообщает Минпромторг, ссылаясь на данные аналитической компании «ППК». Уточняется, что объем легковых автомобилей стал на 47% больше, он дорос до 1 553 608 экземпляров. Прибавка в сегменте LCV составила 34%, в результате получилось 140 292 штуки. Автобусы показали положительную динамику на 16%, итого — 20 567 штук. А вот грузовики оказались в минусе на 13%, своих владельцев нашли 121 562 экземпляра.
Москва заняла первую строчку по продажам легковушек и LCV. На долю Первопрестольной пришлось 13 и 12% соответственно. Московская область стала лидером по реализации грузовиков — это 11%, а также автобусов, достигших планки в 7%.
Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснял, почему в 2025 году купить новое авто станет практически невозможно.