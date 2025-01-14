Перечислены самые дорогие новые машины в России

По итогам прошлого года самыми дорогими автомобилями в нашей стране на первичке стали Lamborghini Revuelto и Ferrari Purosangue. Верхняя планка прайса на первый достигла 141 млн рублей, на второй — около 130 млн рублей. В свою очередь BYD Yangwang U8 признали наиболее дорогостоящей моделью «поднебесных» производителей. За гибридный внедорожник продавцы просили 33 млн рублей.

В 2024-м максимальный ценник был у суперкара и суперкроссовера из Италии

Такие данные приводит сервис «Авто.ру Оценка». По словам экспертов, на нашем рынке средний прайс новой машины в декабре прошлого года подрос на 9,5 тыс. рублей или 0,3% по сравнению с январем 2024-го. В результате речь идет о сумме в 3,72 млн рублей.

За минувший год в России больше всего подорожали автомобили люксовых брендов. Их средний ценник вырос на 12-21%. Среди прочих моделей, представленных в нашей стране официально, в среднем заметные 11% прибавили в цене LADA Vesta и Changan CS35 Plus. Их прайсы остановились на отметке 1,83 млн и 2,6 млн рублей соответственно.

Ощутимое увеличение средней цены также зафиксировали у белорусского Belgee X50 и китайского Geely Atlas — плюс 9% у обеих моделей. Первый кроссовер подорожал до 2,62 млн, второй — до 3,8 млн рублей. Changan Alsvin с ценником 1,86 млн рублей прибавил в цене чуть меньше — 8%.

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