За первую половину января в России подорожали машины 9 марок

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на результаты мониторинга сайта «Цена Авто». Премиальная марка Tank повысила стоимость всех своих моделей. Внедорожник с индексом 300 стал дороже на 200 тыс. рублей или на 4,1-4,7%. Размер наценки на «пятисотый» составил от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или 3,0-4,4%. И сразу на полмиллиона выросла цена TANK 700 — плюс 4,2-5,6%.
Кроме того, подорожали все автомобили марки Sollers. В этом случае ощутимее всего скакнули цены на пикап ST6, прайс вырос на 152-202 тыс. рублей или 6-8%. На 130 тыс. рублей поднялась стоимость разных версий Atlant, что означает прибавку в 3,1-3,9%. И на 120 тыс. рублей или 3,7-5,2% стала дороже линейка Argo.
Еще шесть марок переписали прайс на одну или две модели. Например, на 50 тыс. рублей подорожал пикап JAC T9 и на 100 тыс. его собратья — Great Wall Poer и Poer KingKong. Аналогичная прибавка коснулась седана Chery Arrizo 8 и минивэна WEY 80. Кстати, кроссовер 07 той же марки стал дороже на 200 тыс. У старших версий Exeed VX к прайсу добавили 580 и 480 тыс. рублей в зависимости от компоновки салона.
В том числе пришлось переписать ценники и АВТОВАЗу. Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал о росте цен на LADA Granta и Niva Legend.