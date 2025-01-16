За первую половину января в России подорожали машины 9 марок

По итогам первой половины текущего месяца снижения цен на российском авторынке не зафиксировано. Напротив, стоимость машин продолжает увеличиваться. Больше всего моделей подорожало у Haval — сразу полдюжины. За популярный Jolion стали просить на 100 тыс. больше, чем прежде. К прайсу паркетника приписали 3,5-4,9% сверху. Кроссоверу M6 добавили 4,3-4,6%, внедорожнику H3 — 3,1-3,7%. Дизельные версии H5 стали обходиться дороже, чем прежде на 3,5-3,8%, прибавка для кроссовера F7 составила 4,3-5,6% или 150 тыс. рублей. Прайс внедорожников Н5 и H9 подняли на 200 тыс. рублей — плюс 5,0-5,4% и 3,8-4,5% соответственно.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на результаты мониторинга сайта «Цена Авто». Премиальная марка Tank повысила стоимость всех своих моделей. Внедорожник с индексом 300 стал дороже на 200 тыс. рублей или на 4,1-4,7%. Размер наценки на «пятисотый» составил от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или 3,0-4,4%. И сразу на полмиллиона выросла цена TANK 700 — плюс 4,2-5,6%.

Кроме того, подорожали все автомобили марки Sollers. В этом случае ощутимее всего скакнули цены на пикап ST6, прайс вырос на 152-202 тыс. рублей или 6-8%. На 130 тыс. рублей поднялась стоимость разных версий Atlant, что означает прибавку в 3,1-3,9%. И на 120 тыс. рублей или 3,7-5,2% стала дороже линейка Argo.

Еще шесть марок переписали прайс на одну или две модели. Например, на 50 тыс. рублей подорожал пикап JAC T9 и на 100 тыс. его собратья — Great Wall Poer и Poer KingKong. Аналогичная прибавка коснулась седана Chery Arrizo 8 и минивэна WEY 80. Кстати, кроссовер 07 той же марки стал дороже на 200 тыс. У старших версий Exeed VX к прайсу добавили 580 и 480 тыс. рублей в зависимости от компоновки салона.

В том числе пришлось переписать ценники и АВТОВАЗу. Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал о росте цен на LADA Granta и Niva Legend.