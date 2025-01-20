Дилеры рассказали, сколько новых машин на складах и стоит ли ждать скидок

На прошлой неделе аналитики спрогнозировали падение рынка новых автомобилей по итогам января на 7-15%. А еще раньше говорилось, что на дилерских складах довольно много машин, которых вполне хватит на несколько месяцев. Но так ли это на самом деле? И если да, то будут ли автосалоны предлагать скидки, чтобы приостановить снижение спроса?

Чтобы найти ответы на эти вопросы, наши коллеги из «Российской газеты» побеседовали с несколькими представителями дилерского сообщества. Так, например, заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев подтвердил, что складских запасов хватит на 4-5 месяцев. Однако, по его словам, скидок потенциальным покупателям ждать не стоит — «запас маржи исчерпан из-за высокой стоимости финансирования и новых ставок по утильсбору».

В пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр» сказали то же: что дилеры заинтересованы в стимулировании спроса, однако не располагают ресурсами для снижения стоимости автомобилей — «на фоне ужесточения кредитно-денежной политики ЦБ, увеличения ключевой ставки и индексации утилизационного сбора». Об этом говорит и директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов:

— Автомобили будут дорожать, так как увеличился тариф утильсбора с 1 января, к этому готовились, это было ожидаемый эффект. Важное значение имеет и курс рубля к мировым валютам. В конце года мы видели, как рубль просел по отношению к доллару и евро. Однозначно можно резюмировать, что сейчас — выгодное время для покупки нового автомобиля, потому что цены будут расти, а в данный момент можно еще «поймать» старую стоимость, — сказал Иванов.