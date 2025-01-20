Jetour объявил российские цены на кроссовер T2 с «автоматом»

Кроссовер Jetour T2 в топовом исполнении с автоматической трансмиссией обойдется россиянам минимум в 4 449 000 рублей. Помимо коробки, к преимуществам этой версии также относят 245-сильный двухлитровый турбодвигатель. Кроме того, покупатели могут рассчитывать на полноразмерное запасное колесо и более высокий уровень комфорта.

Jetour T2 в исполнении Discovery может похвастать наличием системы старт-стоп и функцией массажа водительского кресла. Сиденье переднего пассажира получило регулируемую поддержку для ног. Греются уже не только подушки, но и спинка заднего дивана. Зеркало в салоне стало затемняться автоматически. В список оборудования добавился фильтр мелких частиц класса РМ 2.5, в багажнике появилась розетка на 220В.

На T2 в комплектации Discovery до конца марта 2025 года действуют специальные акции. Например, можно получить дополнительную выгоду до 220 000 рублей, если взять кроссовер в кредит. Либо до 100 000 рублей при желании сдать старый автомобиль по программе trade-in. В итоге сейчас за Jetour T2 попросят 4 129 000 рублей с учетом спецпрограмм.

Напомним, Jetour T2 появился на нашем рынке весной прошлого года. Это первая модель внедорожной линейки бренда «Т».

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Jetour анонсировал скорое появление нового семейства роскошных внедорожников, оснащенных гибридными силовыми установками.