На российском рынке появится третий автобренд от китайской Sinomach Auto

Китайская корпорация Sinomach Auto приняла решение открыть третий логистический терминал для поставок в Россию — он появится в Сибири и станет первым в регионе. Это связано с планами вывести на отечественный рынок еще один автомобильный бренд.

Пока у нас представлены Oting и Rox Motor

Согласно пресс-релизу, который поступил в редакцию портала «АвтоВзгляд», появление терминала Sinomach Auto в Сибири в том числе связано с началом дистрибуции внедорожников Rox. Уточняется, что новый склад гарантирует покрытие 95% спроса дилерских предприятий и частных покупателей. Время доставки автомобилей в Тюмень, Екатеринбург и Барнаул сократится в три раза.

В конце осени 2024-го мы писали, что благодаря Sinomach в Россию вернется Nissan Qashqai второго поколения по схеме параллельного импорта. Этим планировала заняться «дочка» китайской корпорации — Oting. Ее модельный ряд в РФ состоит из внедорожника «Паладин» и пикапа Palasso.

Большой премиальный внедорожник от компании ROX — второй марки Sinomach Auto — презентовали в России в конце декабря. По сути, новинка с индексом 01 представляет собой последовательный гибрид. Он «вооружен» силовой установкой, которая состоит из двух электромоторов и 1,5-литрового ДВС. Общая отдача — 476 л.с.

Напомним, Sinomach — национальная корпорация из Поднебесной, ранее известная как Первое министерство машиностроения. Является крупным госпредприятием.