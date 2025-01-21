На российском рынке появится новый пикап Sinotruk Bolden S7

Sinotruk Bolden S7, по словам представителей бренда, должен стать универсальной моделью для покупателей, которые ценят в автомобиле наличие современных технологий, комфорт и надежность. Грузоподъемность пикапа составляет 1050 кг, новинка получила рамный кузов из оцинкованной стали. Это дает надежду, что Bolden S7 сможет похвастать не только прочностью, но и будет стойко сопротивляться коррозии.

Согласно пресс-релизу, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд», Sinotruk решила устанавливать под капот российских версий Bolden S7 дизельный агрегат WP2H, выдающий 177 л.с. Максимальная тяга составляет 410 Нм, мотор работает в паре с 8-диапазонной автоматической трансмиссией. Кроме того, россияне могут рассчитывать на полный привод, пониженную передачу и блокировку дифференциала в качестве вишенки на торте внедорожных возможностей пикапа.

Sinotruk Bolden S7 должен порадовать покупателей широким набором опций, которые есть далеко не у всех машин этого класса. В том числе речь идет о системе камер кругового обзора, функции «прозрачный капот» и дополнительной шумоизоляции.

Комплектации и цены нового Bolden S7 китайский производитель пока не раскрывает. Но уже известно, что эту информацию озвучат ближе к началу продаж пикапа-новинки.

В начале осени прошлого года портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России начались продажи кроссоверов марки VGV, которой владеет Sinotruk. Тогда к нам привезли U70 Pro и U75 Plus.