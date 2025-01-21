Названы сроки появления седана Belgee S50 в России

Судя по всему, белорусская марка Belgee приняла окончательное решение относительно российского запуска седана S50 — четырехдверку, скорее всего, к нам привезут. Есть даже сроки, пусть и примерные. Аналог Geely Emgrand, дебютировавший в соседней республике в конце 2024-го, доберется до РФ не раньше второго квартала 2025-го.

Ссылаясь на инсайдеров на белорусском заводе Belgee, портал «Китайские автомобили» сообщает, что конкретные сроки появления S50 в России пока не утверждены. А информация о том, что седан приедет в РФ не раньше весны — это прогноз, который сделали наши коллеги, опираясь на ряд косвенных неназванных признаков.

Ни для кого не секрет, что Belgee S50 представляет собой не что иное, как китайский Geely Emgrand. Отличия сводятся только к шильдикам. «Белорус» оснащается 122-сильным 1,5-литровым двигателем. Его парой могут быть 5-ступенчатая «механика» либо 6-диапазонный «автомат». Максимальная скорость автомобиля ограничивается отметкой 175 км/ч. Привод — исключительно передний.

Габариты Belgee S50 — 4638х1822х1460 мм. Колесная база составляет 2650 мм. Стоит обратить внимание на дорожный просвет в 122 мм — для езды в российских условиях это маловато. Зато багажник вмещает аж 500 литров.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что электрокроссовер Belgee EX50 получил новый дизайн.