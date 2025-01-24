Новинки от Haval, Tank и других суббрендов: Great Wall раскрыл планы на 2025

По итогам 2024 года мировые продажи автомобилей всех брендов, принадлежащих Great Wall, составили 1 233 292 единицы — на 0,21% больше, чем в 2023-м. При этом на внешних рынках компания реализовала 453 141 машину (+43,4%), а на внутреннем — 780 151 (14,7%), что считается не очень хорошим результатом. Впрочем, сдаваться в GWM не намерены, а усиливать свои позиции китайцы планируют, в том числе, благодаря многообещающим новинкам.

В частности, как пишут наши коллеги из «Китайских автомобилей», Great Wall выпустит в 2025 году обновленный Haval Xiaolong Max, который сменит название на H7. Эта модель должна добраться и до России — под индексом F8. Кроме того, в число запланированных новинок от «Хавэйла» войдет посвежевший Raptor. У нас он сейчас официально не представлен, так что и появление рестайлинговой версии маловероятно.

Что касается премиального суббренда Wey, то его модельный ряд пополнит новый флагманский кроссовер, информации о котором пока нет. Обновится в течение года и минивэн Wey 80 — знакомый в том числе и россиянам. Напомним, что помимо этого автомобиля, марка продает в нашей стране кроссоверы с индексами 05 и 07.

Готовит несколько сюрпризов и Tank, полюбившийся в РФ (по итогам 2024 года бренд вошел в топ-10 самых популярных, заняв 10 место по продажам). Сообщается, что Tank 300 подвергнется серьезной модернизации, а Tank 400 получит на местном рынке бензиновую и дизельную модификации. Помимо прочего, марка презентует долгожданный Tank 800, который впервые представили широкой публике на Шанхайском автосалоне в 2021-м.

Наконец, Great Wall выведет целый новый бренд автомобилей люксового сегмента — Confidence Auto. Но подробно о нем портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал.