Утильсбор принес российскому бюджету более триллиона рублей в 2024 году

По итогам прошлого года доходы отечественной казны от утильсбора выросли в 1,7 раза по сравнению с 2023-м. С учетом роста ставок прошлой осенью это вылилось в 1,1 триллиона рублей, что на 13% выше уточненного бюджетного прогноза в 967 млрд. В итоге утильсбор можно считать одной из самых быстрорастущих статей дохода российского бюджета. В 2025-м он должен принести свыше 2 трлн рублей.

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на Минфин. В качестве компенсации расходов на утилизацию все игроки нашего авторынка платят соответствующий сбор. Это и производители, и дистрибьюторы, и простые россияне. Но для физлиц, приобретающих машины из-за границы исключительно для себя, применяют понижающие коэффициенты.

В 2024-м в качестве компенсации расходов на утилизацию было выплачено 669 млрд рублей. Еще 417 млрд ушло на автомобили, сошедшие с российских конвейеров. Напомним, власти компенсируют утильсбор местным автопроизводителям.

Помимо роста ставок утильсбора в октябре, одной из причин, по которым выросли доходы казны, стали увеличившиеся поставки машин из-за рубежа. Согласно подсчетам экспертов, в прошлом году в Россию ввезли свыше миллиона единиц транспорта. Плюс отпали различные схемы, позволяющие сэкономить.

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