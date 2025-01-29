Утильсбор принес российскому бюджету более триллиона рублей в 2024 году

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на Минфин. В качестве компенсации расходов на утилизацию все игроки нашего авторынка платят соответствующий сбор. Это и производители, и дистрибьюторы, и простые россияне. Но для физлиц, приобретающих машины из-за границы исключительно для себя, применяют понижающие коэффициенты.
В 2024-м в качестве компенсации расходов на утилизацию было выплачено 669 млрд рублей. Еще 417 млрд ушло на автомобили, сошедшие с российских конвейеров. Напомним, власти компенсируют утильсбор местным автопроизводителям.
Помимо роста ставок утильсбора в октябре, одной из причин, по которым выросли доходы казны, стали увеличившиеся поставки машин из-за рубежа. Согласно подсчетам экспертов, в прошлом году в Россию ввезли свыше миллиона единиц транспорта. Плюс отпали различные схемы, позволяющие сэкономить.
Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснял, почему авторынок России несется к полному развалу.