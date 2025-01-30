Российские продажи новых гибридных автомобилей подскочили в 3 раза

За прошлый год россияне купили 62,8 тыс. новеньких гибридных легковушек. В их числе и так называемые «мягкие», и подключаемые. Судя по цифрам, такой тип автомобилей стал популярнее в нашей стране в 2,9 раза. В 2024-м доля гибридов составила 4% от всех реализованных в РФ новых легковых машин. Пару лет назад этот показатель был вдвое меньше.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», более трети новых гибридов пришлось на «поднебесный» бренд Lixiang, продающий свои автомобили в России по «серым» схемам. Речь идет о 37%: в прошлом году наши соотечественники приобрели 23,2 тыс. машин с таким шильдиком. На второй строчке расположилась еще одна китайская марка — Voyah. Ее результат составил 8,7 тыс. экземпляров или 14%, реализация шла и продолжает идти официально. Кстати, в этом году началась локальная сборка двух моделей под Липецком.

Десятипроцентный барьер сумела преодолеть BMW за счет 7,3 тыс. проданных авто. Кроме того, в первой пятерке числятся марки Mercedes-Benz и Tank. В случае первой своих владельцев нашли 4 тыс. машин, второй — 3,9 тыс. Остальные игроки рынка не смогли дойти и до 5%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал о сроках начала продаж кроссовера-гибрида Exeed VX C-DM, который с большой долей вероятности привезут в Россию.