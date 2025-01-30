Назван лидер мирового авторынка в 2024 году

Пальма первенства по продажам автомобилей в мировом масштабе снова досталась Toyota. В прошлом году эта компания и ее дочерние структуры сумели реализовать 10,8 млн машин. Но это далеко не максимум. Более того, показатели просели, что, впрочем, не помешало японцам. На второй строчке, несмотря на крайне непростой для него год, расположился концерн Volkswagen Group. Тройку лидеров замкнули Hyundai и Kia.

Как сообщает Reuters, в общей сложности за прошлый год в мире своих хозяев нашли 88,6 млн новеньких авто. И этот результат лучше прежнего — прибавка по сравнению с 2023-м составила 2,1%. Самым большим рынком стал Китай, раскупивший 25 млн штук, жители США приобрели порядка 16 млн, население западной части Старого Света остановилась на 13 млн с «копейками».

По сравнению с 2023-м продажи Toyota и ее премиального подразделения Lexus просели в прошлом году на 1,4%. В итоге было куплено 10,2 млн автомобилей с шильдиками названных марок. «Тойота» хорошо показала себя на американском рынке, поскольку местное население стало брать больше гибридов, но в Поднебесной интерес покупателей упал на 6,9%. В этом ключе свою роль сыграли локальные автобренды, которые смогли откусить свой кусок пирога.

По итогам 2024-го вольфсбургский концерн Volkswagen продал в районе 9 млн машин на планете. То есть на 2,3% меньше, чем годом ранее. Hyundai, разделивший свой успех с Kia, реализовал около 7,5 млн своих моделей.

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