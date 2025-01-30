Назван лидер мирового авторынка в 2024 году

Как сообщает Reuters, в общей сложности за прошлый год в мире своих хозяев нашли 88,6 млн новеньких авто. И этот результат лучше прежнего — прибавка по сравнению с 2023-м составила 2,1%. Самым большим рынком стал Китай, раскупивший 25 млн штук, жители США приобрели порядка 16 млн, население западной части Старого Света остановилась на 13 млн с «копейками».
По сравнению с 2023-м продажи Toyota и ее премиального подразделения Lexus просели в прошлом году на 1,4%. В итоге было куплено 10,2 млн автомобилей с шильдиками названных марок. «Тойота» хорошо показала себя на американском рынке, поскольку местное население стало брать больше гибридов, но в Поднебесной интерес покупателей упал на 6,9%. В этом ключе свою роль сыграли локальные автобренды, которые смогли откусить свой кусок пирога.
По итогам 2024-го вольфсбургский концерн Volkswagen продал в районе 9 млн машин на планете. То есть на 2,3% меньше, чем годом ранее. Hyundai, разделивший свой успех с Kia, реализовал около 7,5 млн своих моделей.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, сколько автомобилей реально не хватает российскому рынку.