Машины в России могут подорожать из-за роста утильсбора в Белоруссии

Ставки утильсбора в Белоруссии достигли той же планки, что и в РФ. По мнению экспертов, это должно помешать «серым» поставкам автомобилей в нашу страну через братскую республику. Но теперь есть риск, что цены на легковушки рванут вверх, а доля импорта снизится.

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на управляющего директора Frank Auto Ирину Франк. По ее словам, разница по утильсбору между Россией и Белоруссией давала возможность импортерам экономить. В результате они могли предлагать конечному покупателю автомобили по более низким ценам, чем на рынке РФ. А после повышения ставок утильсбора в Белоруссии до российского уровня разница исчезнет, что может спровоцировать увеличение стоимости машин до уровня наших официальных дилеров.

Выросшие расходы, скорее всего, лягут на плечи обычных покупателей. Тогда прайс массовых моделей увеличится на 3-8%, а люксовых — на 5-15%. По мнению Франк, поток новых иномарок, которые ввозят в Россию через Белоруссию имеет все шансы сократиться до 2-5%. Сейчас доля таких машин составляет около 10-15%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, сколько автомобилей реально не хватает российскому рынку.